فرنسا تغلق مدرسة “سلفية” في مرسيليا

أعلن وزير التعليم الفرنسي جان ميشيل بلانكر، الثلاثاء، إغلاق مدرسة “سرية” تتبع النهج السلفي كما تم تصنيفها.

وتضم المدرسة أربعين طالباً في المناطق الشمالية من مرسيليا جنوبي فرنسا، وتم إغلاق المدرسة بناء على طلب من السلطات المحلية في البلدة التي تقع فيها.

وفي تصريح لقناة “بي إف إم” التلفزيونية المحلية، قال بلانكر: “هذه مدرسة غير قانونية ولا تتوافق مع القواعد التي وضعناها منذ جويلية الماضي”.

وأضاف “إن هذه المدرسة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة”.

وأكد خافيير تارابوكس، المدعي العام في مرسيليا، فتح تحقيق جنائي، حسب ما نقل موقع “يورونيوز عربي”.

وتقع المدرسة في الحي الرابع عشر في مرسيليا، في حي كانيه الشعبي، وكانت تضم 43 طفلاً، تحت إشراف أربعة أشخاص، حسب ما قالت الشرطة.

وقد تم فحص المبنى في 4 ديسمبر الجاري من قبل العديد من المؤسسات الخدمية في الدولة والتي حددت أيضاً مشاكل متعلقة بالنظافة.