مطالب سونالغاز برفع تسعيرة الكهرباء

فند الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز ، محمد عرقاب ، خبر رفع تسعيرة الكهرباء ، قائلا ” لم أصرح أنه ستكون زيادة في تسعيرة الكهرباء وإنما قلت أنها مكلفة بالنسبة لنا”، مضيفا أنه ليس من صلاحياته رفع أسعار الكهرباء قائلا ” ليست لنا صلاحية رفع الأسعار، بل هناك لجنة ضبط الكهرباء تابعة لوزارة الطاقة هي من تملك الصلاحية.. وإنما قدمنا مقترحات من بينها رفع التسعيرة”.

كما كشف محمد عرقاب ، خلال اللقاء الذي نظمه مجمع سونلغاز حول ” الأمن الداخلي لمنشآت المؤسسة ” بمركز التكوين التابع للمجمع ببن عكنون، عن تسجيل 4000 حالة مخالفة من حيث سرقة الكهرباء والربط العشوائي، مؤكدا أن الحالات المسجلة تنخفض باستمرار، لأنها مرتبطة بعمليات الترحيل، كون السكنات الهشة تشهد بصفة أكبر الربط العشوائي، مشيرا أيضا الى انخفاض نسبة ضياع الكهرباء الى 15 بالمائة الى 12.8 بالمائة .