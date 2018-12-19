فرنسا تخصص نسخة للجزائر من جائزة "الغونكور الأدبية" في 2019

قررت أكاديمية غونكور الفرنسية، تخصيص نسخة من جائزتها التي تعنى بالأدب المكتوب باللغة الفرنسية" للجزائر بداية من 2019 ، وهذا بالشراكة مع المعهد الفرنسي.

وحسب بيان للسفارة الفرنسية بالجزائر فإن جائزة الغونكور ستسلم للفائز بها بمناسبة أسبوع اللغة الفرنسية والفرانكفونية في مارس المقبل.

وأضاف ذات المصدر أنه سيتم مكافأة الكاتب الذي ينتخب من قبل طلاب المدارس الثانوية وأعضاء المكتبات الإعلامية في المعاهد الفرنسية، حيث سيجري التصويت بين 1 و 14 مارس، وسوف تؤدي إلى اختيار الفائز بعد تحديد قائمة مختصرة من 8 كتاب في 2018 من قبل أكاديمية غونكور.