تونس تبحث مع الجزائر ودول عربية دعوة الأسد إلى القمة العربية !

كشف مصدر في الرئاسة التونسية أن الرئيس الباجي قايد السبسي، من المقرر أن يقوم بمشاورات خلال القمة الاقتصادية بلبنان، من أجل دعوة الرئيس السوري بشار الأسد إلى القمة العربية المقرر عقدها في تونس مارس المقبل.

وقال المصدر التونسي لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس السبسي "يعتزم إجراء مشاورات خلال القمة الاقتصادية في بيروت بشأن دعوة الرئيس السوري، بشار الأسد، إلى القمة العربية في تونس".

وأكد ذات المصدر أنه " يجري التنسيق بين عدد من الدول العربية بينها تونس والجزائر لتقديم مقترح لرفع التجميد عن سوريا".

وكان وزير الشؤون الخارجية التونسية، خميس الجهيناوي أكد، في وقت سابق، أن الجامعة العربية هي المخول لها دعوة الرئيس السوري، بشار الأسد، إلى القمة العربية المقررة في شهر مارس المقبل في تونس.

ونفى الجهيناوي، في تصريح لـ"موزاييك إف أم"، هذه الأنباء، قائلا: "تونس لم ترسل دعوات حاليا إلا للسعودية والإمارات"، وأشار إلى أن اتخاذ قرار حول سوريا قد يتم بعد اجتماع الرؤساء العرب في القمة، قائلا: ''هم من يقررون وليست تونس من تقرر''.