الجزائر - فرنسا.. أخطر ممرات الهجرة السرية

وضع تقرير لوكالة الأمم المتحدة للهجرة، الممر بين الجزائر وفرنسا على رأس أخطر الممرات الـ20 الرئيسية للهجرة غير النظامية (السرية) في البحر الأبيض المتوسط، من أجل الوصول إلى أوروبا ودول الخليج. وتنطلق بعض أكبر ممرات الهجرة التي تشمل البلدان الإفريقية، من بلدان شمال إفريقيا مثل الجزائر والمغرب وتونس، إلى فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، ويعكس ذلك في جزء منه الروابط الناشئة في مرحلة ما بعد الاستعمار.

حلت الجزائر في تصنيف البلدان الإفريقية الرئيسية الـ20 من حيث أعداد المهاجرين، في المرتبة التاسعة، حسب تقرير وكالة الأمم المتحدة للهجرة لعام 2018، وأوردت الوثيقة أن "البلدان الإفريقية تضم أكبر عدد من المهاجرين الخارجين منها تقع في شمال المنطقة، حيث تُرتَّب البلدان بإجمالي أعدادها من المهاجرين، أي مجموع المهاجرين الوافدين إلى البلد والمهاجرين الخارجين منه". وحسب آخر الإحصائيات، كانت "مصر البلد الأصلي لأكبر عدد من الأشخاص الذين يعيشون في الخارج، يليها المغرب والصومال والسودان والجزائر.

قياس حجم الهجرة

وبشأن ممرات الهجرة، ذكر التقرير أن "هناك ممرات هامة للهجرة داخل إفريقيا وانطلاقاً منها، ويرتبط الكثير منها بالقرب الجغرافي والروابط التاريخية، فضلا عن عوامل النزوح.. ويقاس حجم ممر الهجرة من بلد "ألف" إلى بلد "باء" بحساب عدد المهاجرين من البلد "ألف" الذين يقيمون في البلد "باء". وتمثل ممرات الهجرة تراكم حركات الهجرة على مر الزمن وتعطي لمحة عن كيفية تطور أنماط الهجرة لبلوغ أعداد كبيرة من سكان بلدان مقصد محددة مولودين في الخارج".

لا تزال هجرة سكان شمال إفريقيا إلى دول أوروبا ودول الخليج، استنادا إلى الوثيقة الأممية، تشكل "سمة تُميّز ديناميات الهجرة في المنطقة، وتطورت على مدى عدة عقود. وقد كانت نسبة هجرة سكان شمال إفريقيا إلى بلدان خارج إفريقيا، ولا تزال أعلى بكثير من نسبة هجرتهم إلى بلدان أخرى داخل المنطقة الفرعية وداخل إفريقيا".