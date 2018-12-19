إجراءات تحفيزية للمصدرين بداية من العام المقبل

كشف مدير التبادلات التجارية بوزارة التجارة مسعود بقاح أنه سيتم الشروع بداية من 2019 في العمل بإجراءات تحفيزية إضافية تخص آليات منح الدعم المالي للتكفل بالنقل الدولي لمنتجات المصدرين.

وقال بقاح، اليوم الأربعاء، للإذاعة الوطنية إنه وبعد إبرام ثلاث اتفاقات مع وزارة النقل سيتم التكفل بصفة آلية بالتكاليف المترتبة عن النقل جوا للسلع عبر شركة الخطوط الجوية الجزائرية و برا من خلال شركة لوجيترونس وبحرا عبر الشركة الوطنية للنقل البحري "كنان" وسيكون المصدر في هذه الحالة مطالب بدفع 50 بالمئة من تكليف النقل فقط على أن يتم تعويض شركات النقل وفق ما تتضمنه الاتفاقات المبرمة .

وبهذا الإجراء سيتم حسب بقاح تذليل العقبات المتعلقة بالجانب اللوجستيكي في عملية التصدير والمتعلقة تحديدا بشحن السلع التي طالما اشتكى منها المتعاملون الاقتصاديون

وفي سياق حديثه عن الإستراتيجية الوطنية للتصدير أبرز مدير التبادلات التجارية أن الوزارة الوصية وبعد أن لاحظت بأن عديد الدول الإفريقية تفرط رسوما جمركية مرتفعة تحضر حاليا لإبرام اتفاقات تجارية ومن ذلك اتفاقين تجاريين تفاضليين مع موريتانيا والغابون سيسمحان بتخفيض الرسوم على السلع الجزائرية .

وذكر ذات المتحدث أن التوجه الحالي للتصدير يستهدف الدول الإفريقية و سوق إفريقيا الغربية تحديدا ومن هذا المنطلق فالتفكير قائم لإنجاز قواعد لوجستيكية لتسهيل عملية التصدير نحو هذه البلدان وإحياء التظاهرات الاقتصادية في الولايات الحدودية الجنوبية كتظاهرة الموقار بتندوف شهر فيفري القادم ،علاوة على تكييف النظام التشريعي و التنظيمي المسير لتجارة المقايضة.