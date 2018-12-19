عودة الأمطارعلى المناطق الساحلية بداية من يوم غد

مع انخفاض في درجة الحرارة يصل إلى 14 درجة

درجات الحرارة تصل إلى 0 في الفترات الصباحية والليلية بالمناطق الداخلية

من المنتظر أن يعود الاضطراب الجوي على المناطق الساحلية والشمالية بداية من الغد، مع تسجيل انخفاض محسوس في درجة الحرارة، قد تصل إلى 0 درجة على المناطق الداخلية.

وحسب المعلومات المستقاة من الديوان الوطني للأرصاد الجوية، فإن الاضطراب الجوي يبدأ من المناطق الشرقية ليصل تدريجيا إلى المناطق الشمالية والساحلية.

وبالنسبة لنهار اليوم، فتتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا بسحب من النوع العالي بعد انقشاع الضباب الذي يميز المنطقة خلال الصبيحة، في حين يرتقب تشكل سحب تدريجيا على المناطق الساحلية والمناطق الداخلية الغربية والوسطى منها، وهذا خلال الليل.

فيما يخص الرياح، ستكون من غربية إلى جنوبية غربية، وتصل سرعتها إلى 30 كلم/سا قرب السواحل الغربية، في حين تكون غربية قرب السواحل الوسطى، ومن متغيرة الاتجاه إلى غربية قرب السواحل الشرقية، أما المناطق الداخلية والهضاب العليا ومنطقة الأوراس، فالرياح تكون من متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية بسرعة 25 كلم/سا.

أما على المناطق الجنوبية فتتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا بسحب من النوع العالي، أما الرياح فتكون من شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 30 كلم/سا على الصحراء الوسطى والصحراء الشرقية وتندوف وأقصى الجنوب، أين تصل سرعتها أحيانا إلى 40 كلم/سا مع بعض التطاير للرمال.