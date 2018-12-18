حريق مهول في “باركينغ” بقسنطينة

نشب حريق مهول في موقف للسيارات القديمة والمستعملة لبيع القطع والغيار وذلك بمنطقة الدوانس المعروف انها منطقة معزولة وغير اهلة بالسكان والواقعة في بلدية عين عبيد شرق قسنطينة.

الحريق نشب وسط السيارات القديمة الغير صالحة للإستعمال، وكذا مستودع للخردوات تسبب في إحتراق كلي ل12 سيارة قديمة بمختلف الانواع والأشكال

وحسب مصادر للنهار أن الحادثة كانت بسبب شرارة كهربائية تحولت الى نيران كادت أن تودي بـ 20 سيارة ومستودع لقطع الغيار لولا تدخل فرق الحماية المدنية التي عمدت على إخماد الحريق