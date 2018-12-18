الفرن العالي لمركب الحجار سيكون خارج الخدمة لمدة تتجاوز الشهرين

سيتوقف الفرن العالي لمركب الحجار بعنابة لمدة تفوق الشهرين أوأكثر بسبب تراكم الحديد في الفرن العالي .حسب سير الأمور التقنية.

وحسب إدارة المركب فإن الأمر يتطلب فتح ورشة لإعادة إذابة الحديد المترسب في القاع.

حيث بلغت قيمة خسائر مركب الحجار جراء توقف الفرن العالي 180 مليون دينار يوميا.

وعملية التوقف ستستغل لتسخين الفرن العالي رقم 2، وبداية صهر المواد الأولية المترسبة جراء التوقفات التي شهدها في الآونة الاخيرة بسبب الاحتجاجات التي شنها العمال

هذا وقد دخل عمال الحجار حركة احتجاجية واسعة تشل مركب الحجار ورفع الأجور على رأس المطالب.

عقد مساء اليوم الأمين الولائي لنقابة العمال إجتماع مع إدارة المركب المتمثلة في المديرالعام ومدير الموارد البشرية بحضورممثلين عن العمال.

أين تم تقديم إقتراحات للإدارة من شأنها أن تنهي مسلسل الاحتجاجات التي شهدها عملاق الحديد.

حيث تضمن الاقتراح بترسيم العمال عبر مراحل بداية من شهر جانفي القادم بشرط استكمال ثلاث سنوات من العمل ضمن فئة CTA انطلاقا من ترسيم 50 عامل ستنتهي عقودهم

وأوضح الأمين الولائي لنقابة العمال الجزائريين فإن العمال تقبلوا هذا الاقتراح الذي حسبهم يرضي جميع الأطراف في إنتظار الرد من المديرية العامة على هذه الإقتراحات.