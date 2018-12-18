بسبب الممثل الفرنسي ديبارديو .. جر صحفي جزائري إلى أروقة المحاكم

كشف الصحفي محمد علال، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، أنه تم رفع دعوى قضائية ضده من طرف المنتجة السينمائية سميرة حاج جيلالي، بسبب انتقاده لمنح دور في فيلم أحمد باي، للمثل الفرنسي جيرار ديبارديو.

وقال محمد علال “تلقيت استدعاء من طرف “ضبطية الشرطة القضائية”، و هو أمر عادي في إطار العمل الصحفي، وقد توجهت صباحا، إلى مقر الأمن لمعرفة الأسباب، و تبين أن “الشاكي”، هو المنتجة السينمائية سميرة حاج جيلالي، بعد الهروب من النقاش و التهرب من الإجابة على الأسئلة المحورية التي طرحها الرأي العام و أنا في مقدمتهم،و تبناها الإعلام الجزائري بكل ألوانه،و تحدث عنها الإعلام العربي و الغربي على حد السواء.”.

وذكر الصحفي أنه تلقى معاملة جيدة في مقر الأمن الوطني، حيث كتب يقول “أود الإشارة، إلى أن المعاملة التي تلقيتها من طرف أفراد “ضبطية الشرطة القضائية”،كانت إحترافية و راقية جدا،و هو أمر يجب الاعتراف به و الإشارة إليه هنا”، وأضاف “أما موضوع العدالة فأنا معها دائما و أثق فيها،و من حق أي شخص أن يرفع دعوى قضائية”.

ووجه رسالة الى خصومه بالقول “من يحلم في سجننا و لو يوما واحدا،عليه أن يقتنع أنه سيبقى أبد الدهر، سجين الكلمة الصادقة و الحقيقة المرة الموجعة”.

وكان الصحفي محمد علال قد وجه انتقادا لاذعة للمنتجة السنمائية بسبب منح الدور للمثل الفرنسي جيرار ديبارديو، وقال إن “مشاركة الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو في فيلم “أحمد باي”،هي أكبر سقطة في تاريخ السينما الجزائرية، و وصمة عار على جبيننا جميعا، عندما ندير ظهرنا إلى بشاعة الصورة التي يحملها ديبارديو و التي تتعارض مع العالمية اليوم، و مبادئ الدولة الجزائرية،كيف ننسى أن الرجل كان على رأس الموقعين على عريضة تصفُ نصوص القرآن الكريم بـ”الإرهابية”، و تطالب بحذف العديد من الآيات من القران و إعادة صياغته بما يتماشى مع العولمة ! !”.

وأضاف “كيف نتحدث عن عالمية السينما الجزائرية،و ننسى تهم التحرش الجنسي التي تحاصر ديبارديو، هل أصبحنا فعلا قبلة للمتحرشين؟، (..)”، وتابع ” ثم هل يعقل أن يتم تجاهل صرخة الصحافة، التي بح صوتها و هي تطالب، بضرورة الكشف عن الميزانيات و المبالغ الذي يتقاضاها الممثل الأجنبي”.