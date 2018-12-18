الجمارك ترفض تسليم مجمّع سيفيتال آلة خاصة رغم قرار قضائي

يستمر النزاع بين مجمع سيفيتال وإدارة الجمارك، حيث ترفض هذه الأخيرة الإفراج عن آلة مصنوعة حصريا وبمبالغ مالية لسيفيتال رغم وجود حكم قضائي، مما يعرض هذه الآلة للتلف بسبب تقلبات الطقس.

وجاء في بيان لمجمع سيفيتال، اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر، أنه في إطار مشروع لإقامة مصنع للأغشية في الأربعاء، “قمنا باستيراد ضاغطة لصفائح ساندويتش من نوع DL 2300 A5، تم تفريغها في ميناء بودواو بتاريخ 9 /7/2018”.

وبعدها ارتأت مصالح الجمارك إجراء خبرة قضائية لتحديد قيمتها وحالتها، ولقد تم تعيين خبير بتاريخ 8 أوت، وأضاف البيان أنه “نظرا لجهله بطبيعة الآلة المستوردة، اعتبر الخبير المعين أن الآلة ليست ضاغطة لصفائح الساندويتش بل طاردة، فتسبب هذا الخطأ الجسيم في تحريف تقريره بأكمله”.

وفي تاريخ 3 سبتمبر، عينت المحكمة خبيرا ثانيا وقبل أيام قليلة من تسليمه تقريره علمت سيفيتال أن الجمارك قد أعدت محضر مخالفة تشريع الصرف، بالاعتماد على الخبرة الأولى الخاطئة فقط، مع العلم أن الخبير الثاني كان على وشك الاستنتاج أن “الجهاز من تكنولوجيا فريدة من نوعها وأن قيمته المصرح بها مبررة وليس مبالغ فيها ومقبولة”.

وهو ما جعل سيفيتال تتقدم من أجل طلب أخذ الآلة، غير أن الجمارك طالبت بخبرة ثالثة، للبث نهائيا في هذا النزاع، وهو ما تم فعلا، حيث تم تعيين خبير ثالث بتاريخ 30 سبتمبر، من قبل محكمة بودواو، وخلص الى ما خلص اليه الخبير الثاني، باعتبار أن “الضاغطة نموذجا تم تصنيعه فقط وخصيصا وحصريا لشركة ايفيكون للصناعة وتتميز بتكنولوجيا عالية وخصائص تقنية جديدة تماما لا تتوفر عليها أي آلة أخرى في العالم.

واستنادا لهذه الخبرة الثالثة تم التقدم لأخذ الآلة، وأبدى المدير الجهوي للجمارك بالدار البيضاء استعداده لستليم الجهاز حالما تتخذ العدالة قرارها، وكان قابض الجمارك ببومرداس قد التزم بنفس الشيئ.

وبتاريخ 27 نوفمبر، صدر قرار من محكمة بودواو يأمر الجمارك بصيغة تنفيذية بالتسليم الفوري وغير المشروط للجهاز، علما أنه معرض مثلما نبهت الى ذلك الشركة المصنعة لأضرار بالغة في حالة تعرضه لفترة طويلة لتقلبات الطقس.

غير أن سيفيتال تفاجأت برفض الجمارك تنفيذ القرار القضائي، وقدم طلبا لوقف تنفيذه، وقد قوبل الطلب بالرفض من قبل المحكمة بتاريخ 13 ديسمبر، مما يؤكد القرار القضائي التنفيذي الذي صدر قبل ذلك لصالح سيفيتال، التي توجهت في نفس اليوم بقرار العدالة الى مصالح الجمارك التي أبدت استعدادها لتطبيقه يوم الاحد 16 ديسمبر، غير أن مجمع سيفيتال تفاجأ حين أخبرتم الجمارك أنه يستحيل تطبيق القرار بسبب وجود قرار حجز على العتاد أصدره قاضي التحقيق لدى محكمة بودواو، وذلك على خلفية محضر مخالفة تشريع الصرف الذي تم إعداده إثرة خبرة أولى سطحية وغير دقيقة تم إنجازها دون أن يطلع الخبير على البطاقة التقنية للآلة كما تؤكد ذلك محكمة بودواو.