لا تلعبوا.. المساواة في الميراث اعتداء على الإسلام!

قال رئيس جمعية العلماء المسلمين عبد الرزاق قسوم في رده على تصريحات البروفيسور الحاج ذواق، الداعية إلى تحرير العقل بالثورة على فكر وكتب الشافعي وابن حنبل وابن تيمية والطعن فيهم، والاستناد إلى الأموات لتسيير شؤون الأحياء قال: “أتساءل كيف مكّن مثل هذا من الحديث عن هذه الأمور في قناة عمومية بحجم القناة الوطنية العمومية الجزائرية، وكيف سمحت قناة من هذا المستوى لمثل هذا الشخص أن يقول كلاما يشوّش على عقيدة الناس وفكرهم”.

وركز قسّوم الذي نزل ضيفا على منتدى “الشروق” على أهمية تحديد المعنى الحقيقي للمصطلحات فالإسلام برأيه “أول محرر للعقول وأوّل من أعطى العقل الإطلاق في الاجتهاد فكل الآيات تدعو إلى استخدام العقل، أمّا التراث فهو ميراث الذين سبقونا سواء علما أو أموالا، لكن التراث لا يتعدى ذلك إلى الكتاب القرآني أو السنة النبوية وكتب السلف صالح أو الأئمة الأربعة، أما القول بحرق كتاب فلان وفلان فهذا اعتداء على عقول وفكر الناس والناشئة والوحي ليس تراثا كما أنّ العقل ينطلق من التراث أساسا وينطق به، وما يميز العقول هي المناهج التي تستخدمها والعقل الإسلامي يكون داخل النطاق الإسلامي”.

ورفض قسوم مناظرة ذوّاق على اعتبار أنه ينطلق من مقدمة خاطئة ومن ينطلق من الخطأ ينتهي إلى الخطأ ولا يمكن أن نناقشه وقال قسوم إن ذواق متناقض يعاني خليطا في عقله، موضحا أن المسلم لا يضيق باليهودي ولا النصراني متى تيقن أنه لا يمكنه أن يهاجمه أو يعتدي على وطنه، مؤكدا الاستعانة بالميت فنحن أيضا سنموت وسيستعين غيرنا بكلامنا.

وأضاف “أنا مع ذواق عندما يتحدث عن استخدام العقل الذي يمكنه اكتشاف وتجديد الكثير من الأمور لكن أدعوه إلى العودة إلى جادة الصواب وتصحيح مفاهيمه والعودة إلى ما آمن به العلماء السابقون”.

وأبدى قسوم ترحيبا بالتجديد ببعض الفتاوى لحل مشاكل عصرنا ربما لم تكن موجودة أو لم تصبح مناسبة شريطة أن لا يخالف ذلك القرآن الكريم أو السنة ما عدا بعض الأحاديث الضعيفة المشكوكة السند والمتن.