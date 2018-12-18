شروط خاصة لتعويض أدوية ضغط الدم و الأمراض العصبية

أفرجت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، عن قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الإجتماعي، التي تشمل مضادات الألم، إرتفاع ضغط الدم وكذا الأمراض العقلية وطب الأعصاب.

وحسب القرار الصادر في العدد 18 من الجريدة الرسمية، فإن وزارة العمل وضعت شروطًا خاصة للتعويض لبعض الأدوية، مثل حبوب “أملوديبين” التي تُعوض في حالة إرتفاع ضغط الدم الشرياني الأساسي و/ أو مرض الشريان التاجي المستقر، كبديل عند المرضى الذين كانوا محل مراقبة مسبقة من خلال تناول “بيريبدوبريل” و”أملوديبين” في نفس الوقت وبنفس الجرعة.

كما إشترطت وزارة العمل، وصفة من طبيب مختص في الأمراض العصبية لتعويض دواء “ليفيتير اسيتام” الذي هو عبارة عن حبوب مغلقة من 500 و750 ميلغرام، في حين تعوض أقراص “ريفاستيغمين” بمقدار6 ملغ لمعالجة مرض “ألزايمر” بوصفة من الطبيب المختص في الأمراض العصبية والطبيب المختص في الأمراض العقلية.

ويخضع تعويض هذا الدواء للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الإجتماعي فيما يتعلق بالتعويض الأولي وكل 6 أشهر.

ويجبُ أن يكون طلب الموافقة المسبقة مرفوقا بتقرير طبي عن المريض يبين حالته الأولية التي يشترط تطابقها مع دواعي إستعمال “ريفاستيغمين”، ثم يبرّر الفائدة من مواصلة العلاج ( إستجابة المريض للدواء، أدلة على تحسن الوظائف العقلية بواسطة إختبارين بسكوميتريين، على الأقل وتقييم سريري).

ونفس الشرط ينطبقُ على تعويض دواء “ميمانيت”،” كلورهيدرات”، من مقدار 5 و10 و20 ميلغرام، كما تم إدراج أدوية أخرى في قائمة الأدوية المعوضة لدى الضمان الاجتماعي، والتي تشمل مهدئات الأعصاب مثل ” كتيابين”، “فيمارات” من 10، 15، 50، 150، 300 ميلغرام التي يستوجب تعويضها، وصفة من قبل طبيب متخصص في الأمراض العصبية.