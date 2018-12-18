ميسي يتوج بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الخامسة

حصد الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة نادي برشلونة، اليوم الثلاثاء، جائزة الحذاء الذهبي، الذي تمنح لهداف قارة أوروبا على مستوى الدوريات، للمرة الخامسة في تاريخه.

وسجل ميسي 34 هدفا خلال موسم 2017-2018، ليتوج بالجائزة للمرة الخامسة في مسيرته، متخطيا منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الـ4 ألقاب.

وكان النجم الأرجنتيني، حقق اللقب في موسم 2009-2010 (34 هدفا)، موسم 2011-2012 (50 هدفا)، 2012-2013 (46 هدفا)، 2016-2017 (37 هدفا).

الجدير بالذكري أن برشلونة، أصبح لديه 7 ألقاب من جائزة الحذاء الذهبي، 5 مرات لميسي، ومرة واحدة لكل من سواريز موسم 2015-2016، والظاهرة رونالدو 1996-1997.