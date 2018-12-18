الجزائر من أهم الدول لروسيا في التعاون‎ التقني- العسكري

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن كل من الصين والجزائر والهند وفيتنام ومصر، لا تزال في قائمة الدول ذات الأولية في التعاون العسكري الروسي، وذلك بعد أن ذكر تقييمه للعام الماضي.

وقال سيرغي شويغو فى اجتماع لمجلس الدفاع الروسى، اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر، بحسب وكالة سبوتنيك، إن الصين والجزائر والهند وفيتنام ومصر هى الدول ذات الأولوية لروسيا في تعاونها العسكرى والفنى، وأضاف “في الأحداث المخصصة للتعاون العسكري المتعلق لهذا العام يوجد 98 بلداً هذا العام، وفي مجال التعاون التقني العسكري ، ظلت الصين والهند ومصر والجزائر وفيتنام شركائنا ذو الأولوية، لقد قمنا بزيادة الاتصالات العسكرية داخل أسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا)”.

وكان فيكتور بونداريف ، رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان الروسي) قد ناقش خلال زيارته للجزائر، منتصف نوفمبر، التعاون العسكري بين روسيا و الجزائر مع ممثلين عن وزارة الدفاع الجزائرية.

ووفقاً لبونداريف ، فقد تم فحص إمكانية إقامة مشروع مشترك لصناعة الذخيرة الموجهة وغير الموجهة في الجزائر وتصليحها وإطالة عمرها والتخلص منها. بالإضافة إلى ذلك ، خططت روسيا لتعزيز عمليات تسليم الأسلحة في الجزائر.