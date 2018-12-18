ترحيل تونسيين دخلا الجزائر بطريقة "غير قانونية"

أدانت محكمة الجنح بتبسة شابين تونسيين اثنين بتسديد غرامات مالية لدخولهما أرض الوطن بطريقة "غير قانونية" و "ترحيل فوري" من التراب الوطني، حسبما علم لدى هذه الهيئة القضائية.

وقد أصدرت المحكمة حكما في حق شابين تونسيين اثنين حاولا الدخول إلى التراب الوطني بطريقة "غير قانونية" ونقل أمتعة عن طريق عربات يدوية يقضي بتسديد غرامات مالية قدرت ب 20 ألف دج لكل منهما، فضلا عن ترحيلهما فورا من التراب الوطني نحو بلدهم عبر المركز الحدودي رأس العيون.

و تعود حيثيات القضية إلى تسلل شابين تونسيين مساء الأحد الماضي إلى التراب الوطني ونقلهما لبضاعة و أمتعة مهربة بطريقة "غير قانونية" ما استدعى توقيفهما وتحويلهما إلى مقر الأمن الولائي.

و قد أعقب ذلك حركة احتجاجية بالمركز الحدودي بوشبكة ببلدية الحويجبات من طرف أقارب الموقوفين الذين رشقوا المركز بالحجارة ما تسبب في تحطيم عديد المركبات وغلقه لمدة 5 ساعات ما استدعى تدخل السلطات المحلية عن الجانبين الجزائري والتونسي.