برنامج جراحي خلال العطلة المدرسية

خصصت مصلحة جراحة العظام بالمركز الاستشفائي الجامعي في عنابة برنامجها الجراحي خلال العطلة المدرسية لفصل الشتاء من 16 ديسمبر 2018 إلى غاية 3 جانفي 2019، لفائدة تلاميذ جميع الأطوار، وكذا الأساتذة بمعدل 6 عمليات جراحية في كل يوم، بهدف عدم إرباك مسارهم الدراسي. وحسب البروفيسور عبد الغاني منادي، فإن المصلحة بصدد برمجة حملات مماثلة خلال عطلتي الربيع والصيف القادمتين من أجل استفادة كل المرضى من التلاميذ والأساتذة من عمليات جراحية مختلفة نظرا لوجود مئات الملفات في قائمة الانتظار.