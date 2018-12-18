هذا ما عثرت عليه جمارك ميناء وهران في 05 حاويات قادمة من اسبانيا!

تمكنت جمارك ميناء وهران يوم الاثنين 17 ديسمبر 2018 بعد عملية فحص 05 حاويات ذات 40 قدم مستوردة من إسبانيا ، من حجز مواد محظورة تم التصريح بها على أساس مواد أولية للنسيج (خيوط من القطن- Fils de coton).

وبحسب المديرية العامة للجمارك فقد تمثلت المواد المحظورة و المكتشفة بعد عملية الفحص المادي فيما يلي؛

- مواد التجميل

- قطع غيار مستعملة

- كاميرات مراقبة

- مكملات غدائية للرياضيين

- مواد غدائية موجهة الحيونات

- أجهزة كهربائية

- ألبسة مستعملة