المغرب: العثور على جثتي سائحتين أوروبيتين

أعلنت وزارة الداخلية المغربية إنه تم العثور على جثتي سائحتين من النرويج والدنمرك الإثنين في جبال أطلس بوسط المغرب وعلى عنقيهما آثار جروح من سكاكين.

وذكرت الوزارة في بيان أنه تم العثور على المرأتين في منطقة معزولة على الطريق إلى قمة توبقال وهي الأعلى في شمال إفريقيا. وتوبقال هي مقصد شهير للتزلج والتسلق ويقع على بعد 82 كيلومترا جنوبي مراكش أكبر مقصد سياحي في المغرب. وأضاف البيان أنه تم فتح تحقيق لتحديد ملابسات الواقعة الجنائية.

وأكدت وزارة الداخلية المغربية إن الشرطة ألقت القبض اليوم الثلاثاء على رجل يشتبه في ضلوعه في قتل السائحتين وذكرت الوزارة في بيان أنه تم القبض على الرجل في مراكش وتبحث الشرطة عن أشخاص آخرين مشتبه فيهم.