“الجزائر أمام تحديات أمنية غير مسبوقة في 2019”

أكد معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أن “الجزائر ستواجه خلال سنة 2019 تحديات أمنية غير مسبوقة”، وذكر المعهد، أن “الأمر مرتبط أساسا بتأمين محطة الانتخابات الرئاسية، إلى جانب مواصلة الحرب على الإرهاب، مع بروز بؤر توتر في الجنوب بفعل الاحتجاجات المتقطعة في عدة ولايات في توقيت متزامن أحيانا”.

وذكر تقرير تحليلي للمعهد، أن “الجيش عزز من انتشاره لتأمين البوابات الحدودية الجزائرية لتبقي بذلك القوات الأمنية الضغط على الجماعات الإرهابية الناشطة بالمنطقة”، مشيرا إلى “التجند القوي للحكومة من أجل السلم والأمن الإقليميين”.

وتابع التقرير، أن “طول الحدود الجزائرية تحول إلى مصدر قلق أمنى يزداد يوما بعد يوم، ليس فقط بسبب ما جرى في دول الجوار من انهيار لمنظومات أمنية كاملة، بل أيضا جراء تطور شبكات الجريمة المنظمة وانتشار تجارة السلاح بشكل غير مسبوق وتحول الجزائر إلى منطقة عبور بالنسبة لشبكات الهجرة السرية باتجاه أوربا”.

وقال التقرير، إن “ تفاقم الأوضاع الاقتصادية في الجنوب بسبب تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية قد يؤدى إلى تفاقم الأزمة، وهو أمر يستدعي تعاملا حذرا من قبل الحكومة في تعاطيها مع حراك الجنوب، حيث أن البلاد مقبلة على عملية انتخابات رئاسية مطلع العام المقبل، وقد يؤدي تنامى حالات الغضب إلى التأثير على هذا الاستحقاق الانتخابي”. من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن “ بعض المحللين يرون أن الخسائر المستمرة (التي تتكبدها الجماعات الإرهابية) قلصت كثيرا من قدرات الجماعات الإرهابية التي تنشط بالجزائر”.

كما أضاف أن “تأمين الحدود بقي يشكل أولوية” للوقاية من دخول إرهابيين قادمين من بلدان مجاورة، مشيرا في هذا الصدد إلى الأعمال المنسقة بين الجمارك الجزائرية والتونسية على طول الحدود المشتركة وانتشار جنود إضافيين على الحدود مع ليبيا، وتدعيم المراقبة على الحدود الغربية، واللجوء المتزايد للتكنولوجيات الحديثة في مجال الرقابة الجوية. وحسب الوثيقة نفسها، فإن جميع المراكز الحدودية تستفيد من قواعد معطيات الأنتربول.

وبالرغم من أن الجزائر ليست عضوا في الائتلاف العالمي لمحاربة الجماعة الإرهابية “داعش”، فقد دعمت بشكل حثيث الجهود الرامية لمكافحة تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية “داعش”، من خلال برامج تعزيز قدرات الدول المجاورة وتوليها مناصفة رئاسة مجموعة العمل الخاصة ببناء قدرات مكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا.

ولدى تذكيره بدورها النشيط كعضو مؤسس في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، أوضح التقرير أن الجزائر تحتضن مقرات منظمة أفريبول، واجتماع مجلس رؤساء الأركان لأعضاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة، والذي يضم أيضا مالي والنيجر وموريتانيا. ويبرز التقرير من جانب آخر، المقاربة الجزائرية لأجل محاربة التطرف العنيف، والتي تشمل برامج إعادة التأهيل وإعادة الاندماج، بما فيهم الإرهابيين التائبين. كما يبرز التقرير الأنشطة التي تقام في إطار هذه المقاربة الشاملة، على غرار منع تسييس المساجد والتأكيد على المنهج السني، الذي يدعو إلى التسامح والسلم، وتعزيز دور “المرشدات” في الوقاية من التطرف العنيف.