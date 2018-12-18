دخول الطريق الوطني أدرار ـ تندوف حيز الخدمة

صرح وزير الأشغال العمومية و النقل، عبد الغني زعلان، أمس الإثنين، للقناة الأولى، أن الطريق الوطني الرابط بين أدرار و تندوف الذي يمتد على مسافة تتجاوز 500 كلم، دخل حيز الخدمة.

وقال زعلان، أن الطريق من شأنه تقليص حوالي 300 كلم بين أدرار و تندوف و ذلك بهدف الوصول إلى تهيئة الإقليم و تقريب المسافات و تعزيز الحركية الاقتصادية بين ولايتي الجنوب الكبير.

ولدى إشرافه في اليوم الثاني والأخير، من زيارته للولاية، وضع حيز الخدمة مقطع من هذا المحور على مسافة 523 كلم و التي تمثل حصة إقليم ولاية أدرار من أصل مسافة إجمالية طولها 623 كلم

و أضاف، أن مقطع الطريق الذي أنجز بغلاف مالي قدره 13 مليار دج، من طرف سبع مؤسسات وطنية، له أهمية كبيرة أيضا من حيث أنه يربط الطريق الوطني رقم 6 بالطريق الوطني رقم 50، ويربط كذلك ثلاث ولايات بالجنوب الغربي للوطن وهي أدرار و بشار و تندوف.