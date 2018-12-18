لا مسح لديون شباب أونساج

كشفت المديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، سميرة جايدر، أن وكالة ” أونساج” لن تقوم بمسح ديون المؤسسات التي تعاني من صعوبات مالية، لكنها ستنتهج إستراتجية لتنظيم عملية التسديد.

وقالت سميرة جايدر، في حصة ” قهوة وجرنان”، اليوم، ” لا يوجد مسح للديون، نقول ذلك مرارا ونكرره، ندرك جيدا أن الكثير من المؤسسات تقع في صعوبات مالية، هذا الأمر لا يقتصر على المؤسسات الصغيرة فقط فحتى المؤسسات الكبيرة على مستوى العالم تواجه صعوبات، الواجب هو التعامل مع تلك التحديات”.

ودعت المتحدثة المستثمرين الاقتصاديين الذين يواجهون صعوبات مالية بالتوجه إلى البنوك أو الوكالات التي منحتهم قروضا بدون فائدة لإعادة جدولة تسديد القروض بما يتوافق وقدرة كل مؤسسة.

وفي سياق آخر، كشفت جايدر أن نسبة تسديد الديون سنة 2017 وصلت إلى حوالي 84 بالمئة سنة 2017، وهي الأموال التي استغلت في تمويل مشاريع أخرى للراغبين في الحصول على قروض، تفوق نسبتها 60 بالمئة.

وبخصوص مشاريع التمويل الذاتي وهي الصيغة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ منذ شهر سبتمبر المنصرم، قالت المتحدثة إن الوكالة استقبلت حوالي 100 ملف، وهم شباب سيقومون بتمويل مشاريعهم بصفة ذاتية لكن سيستفيدون من نفس الامتيازات التي يمنحها الجهاز، فيما يتعلق بالجباية والموافقة والمتابعة والتكوين.