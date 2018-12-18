أمطار متفرقة وانخفاض درجات الحرارة يوم الخميس

ستشهد الولايات الساحلية للوطن تغير في الوضعية الجوية يوم الخميس بسبب قدوم إضطراب جوي ضعيف محمل بأمطار متفرقة.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أنّ الإضطراب الجوي سيكون سريع النشاط.

ويميز المناطق الساحلية خاصة الشرقية يوم الخميس، مع انخفاض في درجات الحرارة التي تتراوح مابين 14 إلى 16 درجة على السواحل.

ومن 10 إلأى 14 درجة على الولايات الداخلية ومن 20 إلى 30 درجة بالجنوب.

وأضافت ذات المتحدثة، أن الأجواء ستعود إلى الصفاء مباشرة ليلة الخميس أين ستكون الأجواء يومي الجمعة والسبت.

من مغشاة إلى صافية على العموم باستثناء بعض السحب السفلى خلال الليل.

درجات الحرارة تتراوح من 16 إلى 20 درجة على السواحل، ومن 10 إلى 14 درجة بالولايات الداخلية.

غير أن درجات الحرارة الدنيا ستبقى دون الصفر في الصبيحة والليل على المرتفعات والأوراس.