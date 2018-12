رسميا.. مانشستر يونايتد يعلن إقالة “مورينيو”

أعلن نادي “مانشستر يونايتد” وبصفة رسمية، مغادرة البرتغالي “جوزي مورينيو” تدريب النادي الإنجليزي بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها “الشياطين الحمر” مؤخرا.

كما أن قضية “مورينيو” و “بوغبا” صنعت الحدث في مختلف وسائل الإعلام وهي التي زادت الطين بلة.

وجاء في بيان تم نشره عبر الموقع الرسمي لنادي “مانشستر يونايتد” أن الإدارة ستعين مدربا مؤقتا.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.



We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC