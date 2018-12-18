بونجاح مرشح للفوز بالكرة الذهبية

رشحت الصحيفة الصينية "تيتانس سبور" الدولي الجزائري بغداد بونجاح للفوز بجائزة الكرة الذهبية الآسيوية.

واختارت اللجنة الفنية، 24 لاعبا يتقدمهم الياباني ماكوتو هاسيبي نجم أنتراخت فرانكفورت الألماني والأسترالي أرون موي، والسويدي ماركوس بيرغ لاعب العين الإماراتي، إلى جانب الجزائري بغداد بونجاح.

ووصل اللاعب السابق للنجم الساحلي، بغداد بونجاح، إلى رقم قياسي من الأهداف سنة 2018، ما جعله يتفوق على الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.