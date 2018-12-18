تكساس..طرد معلمة مسلمة بسبب "الصهاينة"

رفعت أخصائية في معالجة أمراض النطق قضية ضد مدرسة بولاية تكساس الأمريكية، بعد أن قامت الأخيرة بطردها لرفضها التوقع على تعهد بعدم مقاطعة الكيان الصهيوني.

وذكر موقع "فوروورد" الأمريكي أن "بهية عماوي كانت تعمل أخصائية تخاطب في إحدى مدارس مدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس، وطردت من عملها بسبب رفضها الموافقة على فقرة تتعلق بالاحتلال الإسرائيلي، أضيفت مؤخرا لعقد العمل".

وأوضح الموقع أن "الفقرة المضافة، تنص على التعهد بعدم مقاطعة الكيان الصهيوني أو المشاركة في أي عمل من شأنه الإضرار باقتصاد الاحتلال".

ورفعت عماوي، أمس الإثنين، دعوى قضائية لدى المحكمة الفيدرالية في تكساس، ضد المدرسة، تتهمها فيها بانتهاك حق حرية التعبير الذي يكفله الدستور الأمريكي، وفق المصدر ذاته.

وقالت عماوي إنها لم توقع على العقد لأنها وعائلتها لا يشترون السلع التي تنتجها الشركات العبرية دعما للمقاطعة ضد بني صهيون دعما للقضية الفلسطينية.

وتعمل عماوي أخصائية معالجة لمشاكل النطق باللغة العربية في ولاية تكساس التي توجد فيها جالية عربية كبيرة.