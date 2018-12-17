1.2 كيلومتر مربع في الجزائر..لفلسطين!

تبرّع محسن جزائري بقطعة أرض في ولاية باتنة ، تبلغ مساحتها 1200 متر مربع ، لتكون وقفا لفلسطين ، وهذا ضمن تظاهرة الأوراس التي نظمتها جمعية البركة للعمل الخيري والإنساني ، تضامنا على الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقالت الجمعية الجزائرية التي أشرف مكتبها في باتنة على تنظيم "تظاهرة الأوراس لنصرة فلسطين" ، بداية من يوم السبت الماضي بدار الثقافة في ذات المدينة، إن محسنا من أهل ولاية باتنة تبرع بقطعة أرض تبلغ مساحتها 1200 متر مربع لبناء وقف لفلسطين ، تثمينا منه للتظاهرة التي تهدف إلى تجديد دعم وتضامن الجزائريين مع القضية الفلسطينية.