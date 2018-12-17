روسيا تسلم أمريكا دفعة جديدة من محركات الفضاء

أعلنت شركة "إينيرغوماش" الروسية أنها سلّمت الولايات المتحدة دفعة جديدة من محركات صواريخ الفضاء.

وفي بيان لها، قالت الشركة إن المسؤولين فيها كانوا قد وقعوا، في 5 ديسمبر الجاري، قرار تسليم 3 محركات صواريخ من طراز "RD-181" إلى الجانب الأمريكي. وفي 12 ديسمبر، تم تسليم المحركات لشركة "Orbital Sciences Corporation".

وأوضحت الشركة أن هذه الدفعة من المحركات ليست الأولى التي يتم تسليمها إلى الجانب الأمريكي هذا العام، ففي يونيو الفائت، استلمت أمريكا دفعة من محركات "RD-181"، وفي أفريل الماضي، تسلمت 4 محركات فضائية روسية أيضا، و4 أخرى في أكتوبر.