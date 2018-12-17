جولة بـ 24 صورة مبهرة في جيجل الساحرة

جولة لإحــدى أجمــل مدن الجزائر جيجــل أو كما أطلق عليها عازف الكمان الشهير أنطونيو فيفالدي ساحل الياقوت الأزرق يطير بنــا فارس زياد لنكتشفها أكثر بألبوم منوع من كل ربوع هذه المدينة المميزة بتنوع تضاريسها وكثافة غطائها النباتي







جيجل لؤلؤة الساحل الشرقي الجزائري إسم المدينة الذي تعمم على كل الولاية، و أصل التسمية هو كلمة إجيلجلي. حيث اختلف الكثير في أصلها، فهناك من أشار إلى أنها فينيقية و تعني شاطئ لدوامة، و هناك من قال أنها أمازيغية تعني من ربوة إلى ربوة أو من جبل إلى جبل لسلاسل الجبلية الطاغية على جغرافية المنطقة و التي تمثل 82 % من مساحة الولاية.

يعود تاريخ إنشائها إلى القرن السادس قبل الميلاد حسب أرجح الروايات التاريخية. ويعزو المؤرخون بناءها إلى الفينيقيين الذين اتخذوها مركزاً تجارياً ومرفأ آمناً على الساحل الشمالي لغرب المتوسط. ومن الآثار التي تدل على الوجود الفينيقي بالمدينة مقبرة في قمة صخرية تسمى الرابطة بالجهة الشمالية الغربية لمدينة جيجل ما تزال تحتفظ بمجموعة من القبور المحفورة في الصخر. والموقع مصنف ضمن المعالم الأثرية.

شاهد هذه الباقة الرائعة الملتقطة بعدسات المصور فارس زياد



من أعالي سد كيسير بالعــوانة جيجــل



الصيد التقليدي بجيجــل مكسب لقوت غالبية سكان هذه الولاية الفاتنة

غالبا مايعتمدون على الطراح وهي شيكة مربوطة بحل يقليها الصياد في الماء للصيد

اللقطة مأخودة من شاطيء سيدي عبد العزيز شرق جيجل





يخيط شبكة الصيد بمناء زيامة منصورية





سفينة الرعب بأفتيس بالعوانة غرب جيجل





غابــة الزان بغدير الكبش بللهــادف ..جيجــل





الربيع في جيجل









غابــة أشجــار الزان بطهر مدران بأعالي جيجل

بالضبط بوراوي باللهادف...مكان يستحق الزيــارة



شلال مــازر بأعالي الجمعة بني حبيبي

شرق جيجل يبلغ إرتفاع الشلال حوالي 30 متر

المكان خيــاليوسط أشجار البلوط



وادي بوعمربالجمعة بني حبيبي بشرق جيجل

وادي عدب تصدقون درجة حرارة مياهه لا تزيد عن 20 درجة صيفا





هذا الجسري الحجري يقع بمنطقة الكهورف العجيبة بالزيامة منصورية



ملعب وسط البراري بالجمعة بني حبيبي شرق جيجل





منبع "المشاكي" سلمى بن زيــادة بجيجــل (الجــزائر)

يبدأ الماء بالتدفق حيث تختلف شدة التدفق من فترة إلى أخرى

ثم تتناقص شدة التدفق شيئا فشيئا حتى تنعدم تماما

بعد فترة من الزمن تتكرر العملية و هكذا.





صخر البلح ..

هذه الجزيرة الصغيرة الساحرة تقع شرق جيجل بالضبط بسيدي عبد العزيزي





شاطيء أفتيس أحد أجمل الشواطيء في الجزائر

يقع شاطيء أفتيس غرب جيجل ببلدية العوانة غرب جيجل





غروب ولا أروع بشاطيء بني بلعيد شرق جيجل





شاطيء الساحل ببني فرقان

مكان يأسر القلب







هنــا من أعالي زيامة منصوير بالضبط منطقة الشريعة

لقطة نادر لأغنام وسط مروج خضراء

هنا اجتمعت زرقة البحر ومع خضرة الجبال لتعطي لنا منظر منقطع النضير

جميلة انت يا جيجــل





شلال بزيامة منصورية





المنـار الكبيـر

تعتبر من أهم المعالم السياحية بجيجل(الجزائر)، ومهمتها هو توجيه البواخر وإعطاء الإشارات للملاحة البحرية، إلا أن أسطورة حولتها إلى مكان للزوار من مختلف الشرائح والجنسيات والمستويات. وتعتبر المنارة من بين ال 24 منارة الموجودة في سواحل الجزائر تم إنجازها سنة 1867 على قمة ''غريفات'' شيدها النحّات الفرنسي ''شارل سالفا'' وكان يعمل مقاولا ونحاتا للحجارة واستعان بالحجر الأزرق المتواجد بمنطقة العوانة لبنائها، وكلفه هذا الإنجاز أموال طائلة

وليومنا هدا لازال المنار الكبير قبلة للسواح من داخل وخارج جيجل وحتى من خارج الوطن.





منطقة بني فرقان شاطيء ساحر غرب جيجل بالميلية







الصــورة الفــائزة بالمرتبــة الأولى وطنيــا

فــي المسابقة المنظــمة من قبــل المديريــة العامة للغابات

بمنــاسبة اليوم العالـمي للمناطق الرطبة في الجزائر 2015

تعود للمصور الجيجلي المحترف " فــارس زيــاد بومــغي"





المصدر

صفحة فارس زياد

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