سرعة أنترنت الموبايل بالجزائر الأضعف في العالم

نشر موقع Speedtest العالمي المتخصص بقياس سرعة الإنترنت حول العالم بياناته لشهر نوفمبر 2018، وأظهرت النتائج أن انترنت الموبايل في الجزائر تعد ضمن الأبطأ في العالم حيث لم تتجاوز 5.44 ميغابيت.

واحتلت آيسلندا الريادة في سرعة أنترنت الموبايل حيث وصلت سرعة التحميل إلى 72.54 ميغابت في الثانية الواحدة. بينما سجلت قطر تقدما حيث احتلت المركز الثالث عالميا بسرعة وصلت إلى 60.37 ميغابت في الثانية الواحدة.

وعلى الصعيد الآخر فقد كان المركز الأخير من نصيب طاجيكستان حيث لم تتجاوز سرعة التحميل 5 ميغابت في الثانية، وتلاها العراق والجزائر وأفغانستان وفنزويلا بسرعات لم تتجاوز الـ 8 ميغابت في الثانية الواحدة.

الجدير بالذكر أن دولا عربية كسوريا والبحرين سجلت سرعات جيدة نسبيا وكان التقدم الذي أحرزته على المؤشر هو الأكبر بين كافة دول العالم، حيث تقدمت البحرين 13 مرتبة وسوريا 12 مرتبة ووصلت سرعة التحميل فيها إلى 19ميغابت في الثانية متفوقة على ماليزيا وبوليفيا وروسيا ومصر والأردن وغيرها.