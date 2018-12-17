السفير الأمريكي يستفسر عن مبادرة "الإجماع الوطني"

استفسر السفير الأمريكي بالجزائر، جون ديروشر، من رئيس تجمع أمل الجزائر، عمار غول، عن علاقة مبادرة حزبه "الندوة الوطنية للإجماع الوطني لبناء جزائر جديدة"، بالرئاسيات المقبلة التي يدور بشأنها كلام عن احتمال تأجيلها.

وشرح غول، اليوم ، للسفير الأمريكي، خلال لقاء بينهما بمقر الحزب "أبعاد وأهداف المبادرة" التي أطلقها حزبه. مشيرا إلى "أنني قدمت للسفير نبذة عن الندوة التي تهدف إلى إنشاء حوار هادف وصريح، يشمل كافة أطراف الطبقة السياسية من دون إقصاء".

وأوضح غول للصحافة، أن "اللقاء مع السفير كان فرصة تطرّقنا فيها إلى مواضيع أمنية، خصوصا الوضع في الساحل وليبيا، وركزنا كثيرا على قضية الصحراء الغربية، حيث رافعنا على ضرورة تسويتها في إطار الشرعية الدولية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره". للإشارة، رفض السفير الأمريكي التصريح للصحافة عقب انتهاء اللقاء مع غول.