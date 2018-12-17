الفايسبوك يحظر موقع نجل «نتنياهو» بسبب الإسلام

حظر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد، صفحة، يائير نتنياهو، النجل الأكبر لرئيس حكومة الاحتلال الصهيوني، بسبب نشره آراء معادية للمسلمين.وحظر فيسبوك حساب نجل نتنياهو مدة 24 ساعة، بعد أن وصف هذا الأخير موقع التواصل الإجتماعي الأكبر في العالم بأنه «ديكتاتورية».وكتب نجل نتنياهو في الفايسبوك:«هل تعلمون أين لا تحدث هجمات؟ في إيسلندا واليابان، حيث للمصادفة لا يوجد مسلمون». وفي منشور آخر تحدث نجل نتنياهو عن أحد الحلّين المحتملين فقط للسلام، إما أن «يغادر كل اليهود فلسطين، أو يغادرها كل المسلمين، قائلا: «أنا أفضّل الخيار الثاني».فيسبوك حذف منشورات يائير، ما دفعه للانتقال إلى تويتر لانتقاد الفضاء الأزرق الذي وصفه بأنه «ديكتاتورية الفكر».

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