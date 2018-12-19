في أقل من 4 دقائق..إليكم أبرزالأحداث الوطنية لعام 2018

مرت سنة 2018 كسنة مميزة في الجزائر لتنوع الاحداث فيها بين الايجابي و السلبي , و لكن التغيرات التي شهدتها لم تكن جذرية بل مؤقتة

وفي ما يلي ابرز الأحداث التي عرفتها الجزائر سنة 2018

-1-حادثة تحطم الطائرة العسكرية



استيقظت الجزائر صباح يوم الأربعاء11 افريل 2018 على حادث أليم بالملاحة الجوية حيث لقى 257 شخاصا مصرعهم بينهم 26 من البوليساريو إثر تحطم طائرة عسكرية من طراز "اليوشين" قرب قاعدة لبوفاريك العسكرية على الطريق الرابط بين بوفاريك والبليدة، و التي كانت متجهة الى مدينة بشار فى الجنوب الغربي وتحدث شهود عيان، عن شدة الانفجار والحطام التى تعرضت له الطائرة العسكرية بعد سقوطها وتحطمها مباشرة بعد إقلاعها وكان الركاب وأغلبهم جنود وعائلات عسكريين عائدين إلى ثكنتهم في أقصى جنوب البلاد. وتطلب إخماد الحريق الذي اندلع فيها قرابة الساعتين، ما تسبب في تفحم العديد من جثث الضحايا.

-2-تعيين الجزائري جمال بلماضي مدربا للمنتخب الوطني

أعلن الاتحاد الجزائري لـكرة_القدم عن تعيين جمال بلماضي مديرا فنياً للمنتخب الوطني، خلفاً لرابح ماجر، الذي أقيل من منصبه في حزيران الماضي، في عقد يمتد حتى كأس العالم 2022 في قطر

إثر التوصل الى اتفاق بينه ورئيس الاتحاد خير الدين زطشي". مشيراً الى ان الاتفاق تم، الأربعاء ، في العاصمة الفرنسية باريس،.وسيعود بلماضي (42 عاما) الى صفوف المنتخب ، الذي سبق له الدفاع عن ألوانه كلاعب في 20 مباراة سجل خلالها 5 أهداف.وتنقل الجزائري كلاعب بين أندية عدة أبرزها مرسيليا الفرنسي ومانشستر سيتي الانكليزي حيث تمكن من الظفر بتاشيرة تاهل الى لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019، بعدما ضمن صدارة المجموعة الرابعة بالتصفيات، بتغلبه على مضيفه توجو بأربعة أهداف مقابل هدف

-3- إعصار باتنة

ضرب إعصار قمعي مدينة الشمرة بولاية باتنةفي حدود الساعة 18.00 مساء، ما تسبب في هلع لدى سكان الولاية,ورافق الإعصار رياح عاتية وبرد تساقط على البلدية

ولم تسجل مصالح الحماية المدنية بولاية باتنة أي خسائر بشرية ولا مادية

-4-أكبرعملية لتوزيع السكنات

قام وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار ، يوم الأحد 10 جوان في تمام الساعة 22:00 ليلا بالعاصمة بإعطاء إشارة انطلاق عملية الإسكان الأكبر التي شهدها القطاع ، و اشرف ولاة الجمهورية على انطلاق العملية في نفس اليوم عبر جميع ولايات الوطن.

وجاءت هذه العملية الأضخم في تاريخ الجزائر لترحيل المواطنين إلى سكنات لائقة في إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للقضاء على السكنات الهشّة

-5- حملة خليها تصدي

أطلق مجموعة من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي عبر كافة التراب الوطني، احتجاجاً على الأسعار الخيالية التي عرفتها أسعار السياراتالتي دخلت بها السيارات عام 2018 ونجحت بإمتياز، في وقت وجيز جدا (اقل من شهرين) وأدخلت اغلب وكلاء بيع للسيارات والبنوك في حالة من الخوف والترقبعد اسابيع ايام فقط من بداية حملة “خليها تصدي”، شهدت اسواق السيارات المستعملة كتيجلابين ببومرداس وسوق القليعة بولاية تيبازة، وسوق عمر بالبويرة، خلال ايام المقاطعة تجاوب كبير، وعرفت الاسواق انخفاض معدلات البيع وانخفاض معدلات الدخول للسوق، مع تراجع رهيب في عائدات السوق الاسبوعية نتيجة انخفاض عدد السيارات، والتي بدورها ادت الى انهيار أسعارها، وسجلت كساد في منتوج عدد من مصانع تركيب السيارات محلياً، خاصة “سوفاك”، و” هيونداي”، و”رونو

-حملة تنظيف و تزيين الاحياء-6

انطلقت، حملات تنظيف واسعة شملت كمرحلة أولى أحياء وشوارع عاصمة البلاد بمشاركة عدة مؤسسات مختصة في التنظيف، وشارك بعض رؤساء البلديات في الحملة وغاب البعض الآخر، ضاربين بذلك تعليمة وزارة البيئة والطاقات المتجددة عرض الحائطتحت شعار “جيب جيرانك نقوها ونخلوها نقية الهدف منها تحسيس المواطن وتشجيعه للحفاظ علىنظافة المحيط خاصة بع تفشي وباء الكوليرا مؤخرا والذي أعاده الكثير من المختصين إلى انعدام النظافة.

و في نفس السياق نظمت العديد من البلديات مسابقة اانظف قرية و فازت أزمور أومريم، التابعة لبلدية تيرمتين بتيزي وزو كانظف و اجمل قرية

-7- صنع سيارة مئة بالمئة جزائرية

قامت شركة "اوريكس موتورز" بتصنيع اول سيارة مئة بالمئة جزائرية تحت اسم "اوريكس تيمقاد و التي يمتلكها رجل الاعمال الجزائري "جيلالي مهري" حيث تحد مصنعوها كل الصعاب لتوفير سيارة متينة خاصة للعمال و التجار و كذا الفلاحين اي ذوي النقل الثقيل

و اطلقوا شعار "جزائرية تاع الصح"لكونها صلبةو قوية و منتوج وطني .و تحمل هذه السيارة الجزائرية كاميرا خلفية و نظام تبريد اظافة الى وسائد هوائية و الكثير من المزايا. "

-8-فيضانات الجزائر

شهدت مدينة التبسة الجزائرية يوم الإربعاء 12 سبتمبر 2018 تهاطل كميات كبيرة من الأمطار، تسببت في فيضان أحد الأودية الرئيسية في المدينة، وغلق الكثير من الطرقات، مع تسجيل خسائر مادية المتمثلة في مقتل طفل هامة.

وأظهرت مقاطع ''فيديو'' تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، سيول الأمطار التي جرفت سيارات كانت مركونة في الشوارع، إضافة إلى ''غرق'' أحياء وتجمعات سكنية



-تدشين اردوغان لمسجد "كتشاوة"-9

قام الرئيس التركي طيب رجب أردوغان، مساء الإثنين 23 فيفري بزيارة إلى الجزائر حيث اشرف رفقة الوزير الأول أحمد أويحيى، على إعادة فتح جامع كتشاوة العريق بساحة الشهداء بالجزائر العاصمة، بعد عملية الترميم التي تكفل به الأتراك في إطار الامتداد التاريخي لهذا الصرح الحضاري. وكان بيان لرئاسة الجمهورية، قد أعلن، الأحد، عن قدوم أردوغان بدعوة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

-10-تدشين اول قطار سريع كوراديا

انطلقت يوم 02 ماي أول رحلة تجارية للقطار الجديد “كوراديا” الجزائر، الرابط بين الخط “الجزائر- وهران، حيث قام وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغاني زعلان، بتدشين المحطة الجديدة الاغا للخطوط الكبرى، كاشفا عن التسعيرة الخاصة بنقل المسافرين عبر هذا القطار الجديد ويعتبر قطار “كوراديا” قطار متعدد التخصصات ويعد وسيلة نقل للخطوط الطويلة ويعمل بالديزل والكهرباء (25 كيلوفولط) يمكنه أن يسير بسرعة 160 كلم في الساعة ويبلغ طوله الإجمالي حوالي 110 متر ويحتوي على ستة مركبات ويستطيع حمل 254 مسافرا من بينهم 60 في الدرجة الأولى، كما أنه يستجيب لاحتياجات الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ومسافريها لأنه “مكيف” مع الظروف المناخية للبلاد (رمال وحرارة مرتفعة) ويتوفر على نظام تكييف “جد فعال”، حسب مصالح الشركة

-11- قضية الكوكايين و علاقتها بكمال البوشي

كشف مصدر أمني أنه تم توقيف 14 شخصا في قضية محاولة إدخال كمية هائلة من "الكوكايين" عبر ميناء وهران، والتي قدرت بـأكثر من 07 قناطير معبئة في حاوية على متن باخرة نقل بضائع قادمة من البرازيل.

وبحسب ذات المصدر فإنّه من بين هؤلاء الأشخاص الموقوفين، المتورط الرئيسي في القضية، وهو صاحب شركة استيراد اللحوم المحمدة، ينحدر من الجزائر العاصمة، ويدعى "ش.ك" ومعروف في أوساط التجارة بـ "كمال البوشي".

بدأت فضيحة "الكوكايين" في الجزائر بالإطاحة بمسؤولين كبار في جهاز الدولة على غرار المدير العام للأمن الوطني الجنرال عبد الغني هامل.أقال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الهامل من منصبه الثلاثاء واستبدله بمدير الدفاع المدني مصطفى لهبيري

-12- إدخال خطين جديدين لميترو الجزائر حيز الخدمة

تم تسليم المحطات الثلاث المتبقية من خط ميترو الجزائر، شهر جوان الفارط. ويتعلق الامر بمحطة “علي بومنجل” من امتداد البريد المركزي نحو ساحة الشهداء ومحطتي “الورشات” و”جسر قسنطينة” من امتداد حي البدر نحو عين النعجة ليتم استكمال الخط بكامله بـ 19 محطة، كما أشار ذات المسؤول الى البرامج المسطرة لانجاز خطوط جديدة كامتداد ساحة الشهداء شوفالي و شوفالي الى دالي براهيم و الشراقة واولاد فايت والعاشور ودرارية على مسافة 17 كم

.

-13- إيداع خمس جنرالات الحبس

تم إيداع 5 ألوية وعقيد الحبس المؤقت بعد مثولهم أمام المحكمة العسكريةو هم اللواء المتقاعد عبد الرزاق، اللواء المتقاعد حبيب شنتوف، اللواء المتقاعد سعيد باي، اللواء المتقاعد مناد نوبة، اللواء بوجمعة بودواور, كما تم إيداع الحبس المؤقت العقيد مسؤول سابق في جهاز الأمن بوهران بسبب شبهات فساد ووُجهت لهم تهمة الثراء غير المشروع واستغلال الوظيفة السامية

-14- انتقال اللاعب الجزائري رياض محرز الى فريق "مانشستر يونايتد"

انضم رياض محرز إلى نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ بعد رحلة طويلة من المفاوضات استمرت منذ يناير الماضي.وقدرت الصحف الإنجليزية الصفقة بـ 60 مليون جنيه استرليني (78 مليون دولار)ليكون أغلى لاعب عربي وإفريقي في التاريخ ولمدة خمس سنوات ".

المصادر

جرائد/ اليوم السابع, النهار,البلاد

القنوات/البلاد,النهار, نوميديا, فرانس 24