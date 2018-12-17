رئيس الجمهورية يصادق على اتفاقين للتعاون مع الصين

وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مرسومين رئاسيين يتضمنان التصديق على اتفاقي تعاون مع جمهورية الصين الشعبية ،حسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وحسب نفس المصدر ، صادق رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 نوفمبر 2018 ، على اتفاق تعاون مع الصين في مجالي حماية البيئة و الحجر الزراعي ، تم إبرامه في بكين بتاريخ 22 سبتمبر 2017.

كما صادق رئيس الجمهورية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 نوفمبر 2018 ، على اتفاق للتعاون مع الصين في مجالي الصحة الحيوانية ، والحجر الصحي ، تم توقيعه ببكين بنفس التاريخ.