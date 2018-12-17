محرز ثالث أفضل لاعب في مانشيستر سيتي في رابطة الأبطال!

جاء الدولي الجزائري رياض محرز في المركز الثالث كأفضل لاعب في مانشيستر سيتي بعد كل من دافيد سيلفا وميندي، خلال مسابقة رابطة أبطال أوروبا، بعد أن نال تنقيط 7.61 من 10، وهذا على عكس ما كان عليه الحال في لقاءات “البريميرليغ” الذي لم يحصل فيها سوى على تنقيط بـ6.95 من 10، ليحتل بذلك المركز 15 بين لاعبيه.

وشارك محرز في 24 مباراة من أصل 26 لقاء لعبه السيتي لحد الآن في جميع المسابقات، أي بنحو 1295 دقيقة (16 مباراة في الدوري – لقاء في الدرع الخيرية – 5 في دوري أبطال أوروبا -2 في الكأس)، مع العلم أن النادي الإنجليزي حقق خلال 26 مواجهة، 22 انتصارا مقابل هزيمتين وتعادل.

وحسب موقع “وو سكورد” الشهير فإن معدل تنقيط رياض محرز في “البريمرليغ” في كل اللقاءات يقدر بـ6.95 حيث سجل 5 أهداف وصنع 2، وبين كل لاعبي السيتي فإن رياض محرز يحتل المركز 15. ويعد رحيم ستيرلينغ أفضل لاعب في البريمرليغ في تشكيلة غوارديولا بتنقيط 7.83 يليه أغويرو فساني فدافيد سيلفا. أما في رابطة أبطال أوروبا، فإن محرز تحصل على تنقيط 7.61 كثالث أحسن لاعب في السيتي خلف دافيد سيلفا الأول وميندي الثاني. وللإشارة فإن محرز يعد أفضل ممر حاسم في دوري الأبطال بأربع تمريرات.

على صعيد آخر، شنت جماهير ليفربول الناشطة على شبكات التواصل الاجتماعي، حملة سخرية على الجزائري محرز، وذلك بسبب مساهماته القليلة في أهداف فريقه خلال الموسم الحالي مقارنة بتكلفته الكبيرة (60 مليون يورو).

وقامت جماهير “الريدز” بعقد مقارنات مع نجمها السويسري شيردان شاكيري الذي نجح في المساهمة في 7 أهداف ما بين صناعة وتسجيل، رغم أنه كلف الفريق 12.5 مليون يورو فقط. وشكرت جماهير ليفربول مدربها الألماني يورغن كلوب على تفضيله التعاقد مع شاكيري في صفقة غير مكلفة، عوضا عن استثمار مبلغ مادي كبير من أجل ضم محرز من ليستر سيتي.

ومن الواضح أن السخرية من محرز تدخل في إطار الحرب النفسية بين الناديين اللذين يتنافسان على لقب “البريمير ليغ”. ويحتاج محرز لاستعادة أفضل مستوياته في أسرع الأوقات بعد أن عجز عن التهديف في مبارياته الثلاث الأخيرة مع مانشستر سيتي.