“بالصورة..محرز” يتفوق على “صلاح” في دوري الأبطال

حلّ الجزائري رياض محرز في المركز 26 في دوري أبطال أوروبا بتنقيط 7.61، وثالث أفضل لاعب في ناديه مانشستر سيتي في ذات المنافسة.

وكشف موقع “هوسكورد” عن جميع إحصائيات اللاعبين في “التشامبينزليغ” بعد نهاية دوري المجموعات لأغلى منافسة على الصعيد العالمي.

وحقق رياض علامة جيدة مقارنة بمشاركته في 300 دقيقة فقط، متقدما على أبرز الأسماء كأنتونيو غرينزمان ومواطنه وكريم بنزيمة.

وفي نفس الإطار حلّ النجم المصري لنادي لفربول محمد صلاح، في مركز متأخر جداً، وإحتل الصف الـ275 بتنقيط 6.66.