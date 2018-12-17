العثور على “باتريوت” وزوجته مقتولين بمنزلهما في الجلفة

عثر على عون دفاع ذاتي “باتريوت” وزوجته، مقتولين بمنزلهما ببلدية سيدي بايزيد التابعة لولاية الجلفة، صبيحة الإثنين، في ظروف غامضة طرحت العديد من التساؤلات لدى المحققين. واستنادا لمصادر الشروق فإن “الباتريوت” الذي يبلغ من العمر 49 سنة، وجد ميتا والدماء تنزف منه وليس ببعيد عنه زوجته البالغة من العمر 40 سنة مقتولة، وكلاهما مصاب برصاص بندقية نصف آلية، تحصل عليها في إطار الدفاع الذاتي. حيث عثر على السلاح الناري مرميا تحت رجلي الزوجة.

وقامت مصالح الدرك الوطني بتطويق مسرح الحادثة، إلى أن جاء وكيل الجمهورية، الذي فتح تحقيقا في القضية التي هزت الرأي العام، خصوصا أن هذه العائلة معروفة بطيبتها وأخلاقها. حيث ترك الزوجان أربعة أبناء.

وفي انتظار نتائج التحقيقات، استبعد الكثير من المواطنين، وقوع جريمة قتل في حق الزوجين، حيث رجح البعض أن الزوج، يكون قد أخطأ في استعمال السلاح الناري خلال تنظيفه، ليصيب نفسه وزوجته بالخطأ ما تسبب في وفاتها وبين هذه الأقاويل وسط سكان بلدية سيدي بايزيد تبقي التحقيقات قائمة من طرف المحققين التابعة لرجال الدرك الوطني التي ستكشف حتما ملابسات هذه القضية التي شغلت الرأي العام ببلدية سيدي بايزيد بالجلفة، خصوصا أن البلدية لم تشهد أي حوادث مماثلة من قبل، وقامت مصالح الحماية المدنية بعد وقوع هذه الجريمة بتحويل جثث الزوجين لمصلحة حفظ الجثث.

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