ماندي وبودبوز ضد بن سبعيني وزفان

يتبارى اللاعبان الدوليان الجزائريان عيسى ماندي ورياض بودبوز رفقة فريقهما ريال بيتيس إشبيلية الإسباني، مع مواطنَيهما رامي بن سبعيني ومهدي زفان مُمثّلَي ألوان فريق ران الفرنسي، في الدور الـ 16 لِمنافسة الدوري الأوروبي.

جاء ذلك، الإثنين، بعد أن سحب الإتحاد الأوروبي لكرة القدم القرعة، بِمقرّه الذي يقع في مدينة نيون السويسرية.

ويتنافس المدافع الدولي الجزائري فوزي غلام ومواطنه صانع الألعاب آدم الوناس رفقة فريقهما نابولي الإيطالي، مع نادي زوريخ السويسري.

ويتقابل الدوليان الجزائريان صانع الألعاب ياسين بن زية والمهاجم إسلام سليماني رفقة فريقهما فنربخشة التركي، مع زينيت سان بطرسبورغ الروسي.

ويُواجه اللاعب الدولي الجزائري الجناح سفيان فيغولي وفريقه قلعة السرايا التركي، نادي بنفيكا البرتغالي.

ويستفيد فريقا نابولي وبيتيس إشبيلية من امتياز خوض لقاء العودة داخل القواعد، عكس نوادي ران وفنربخشة وقلعة السرايا.

وتُجرى مواجهات الذهاب في الـ 14 من فيفري المقبل، بِإستثناء فريقه فنربخشة الذي يستقبل نادي زينيت يومَين من قبل. وتُقام لقاءات العودة في الـ 21 من الشهر ذاته.

ويُرفع ستار سوق الإنتقالات الشتوية في الفاتح من جانفي المقبل، وعليه فإن تنقل لاعب (أو أكثر) إلى فريق آخر، سيحرمه بِالضرورة من خوض الدوري الأوروبي نسخة 2018-2019، وفقا للوائح المنافسة. ذلك إذا غيّر الأجواء نحو نادٍ لم يُغادر السباق بعد.