بقيمة 100 مليون دولار : شراكة تاريخية بين “هيونداي” و مجمع “غلوبال غروب الجزائر”

وقع مجمع “غلوبال غروب الجزائر” والعملاق الكوري هيونداي موتورز كومباني HMC، على عقد شراكة ضمن قاعدة الاستثمار 51/49 بالمائة، للتصنيع الفعلي للشاحنات والحافلات بقيمة 100 مليون دولار.

وأفاد مجمع “غلوبال غروب الجزائر”، اليوم 17 ديسمبر، في بيان يحوز “TSA عربي” على نسخة أن” الشراكة التاريخية ستسمح بتصدير شاحنات وحافلات هيونداي المصنعة في الجزائر إلى قارتي إفريقيا وأوروبا”.

وإعتبر المجمع أن “قدوم أحد أكبر المجمعات الصناعية الميكانيكية في العالم، هيونداي موتورز إلى الجزائر، ولأول مرة في القارة الإفريقية، لإقامة مشروع صناعي مشترك مع طرف جزائري وفق قاعدة 51/49 يؤكد أن مناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر يُوفر كل الضمانات للمستثمرين والصناعيين المحليين والأجانب، وأن التعهدات التي يقدمها الرئيس بوتفليقة، كفيلة بتوفير بيئة استثمارية تكفل مصالح جميع الأطراف”.

وأبرّز البيان أن “مسؤولو مجمع هيونداي موتورز كومباني HMC يؤكدون أن المناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني في الجزائر يوفر كل المزايا الملائمة لإقامة نشاط صناعي بأعلى المواصفات العالمية”.

ويأتي عقد الشراكة المبرم اليوم الإثنين، بين مجمع “غلوبال غروب الجزائر” وهيونداي موتورز كومباني HMC، على هامش الزيارة التي يجريها الوزير الأول الكوري الجنوبي “لي ناك يون” إلى الجزائر، والتي بدأت أمس الأحد على أن تختتم غدًا الثلاثاء 18 ديسمبر الجاري.

وقال الوزير “لي ناك يون” خلال منتدى الأعمال الجزائري الكوري -الجنوبي، إن بلاده تسعى لتعزيز الاستثمار مع الجانب الجزائري في العديد من المجالات، الصناعية والزراعية وتكنولوجيات والطاقات البديلة، وكذا صناعة تركيب السيارات.

بالمقابل رحب الوزير الأول أحمد أويحيى، بالمستمثرين الكوريين في السوق الجزائرية، متعهدًا بتقديم الحكومة لتسهيلات بالجملة لرجال الأعمال الراغبين في الإستثمار “.

وقال أويحيى في كلمته أن حضور الإستثمارات الكورية الجنوبية بالجزائر يبقى متواضعًا بالرغم من المهارات الكبرى التي يمتاز بها هذا البلد في العالم، مشددًا بالمناسبة” ندعوكم يا أصداقنا من جمهورية كوريا إلى الاقبال أكثر على السوق الجزائرية، لأنكم ستكسبون مكانة في سوق محمية”.