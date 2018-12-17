مولودية يواجه المريخ السوداني في ربع نهائي كأس العرب

جرت زوال اليوم، عملية قرعة الدور الـربع نهائي لكأس زايد للأندية الأبطال بمدينة أبو ظبي الإماراتية، أين تعرف مولودية الجزائر على منافسه في هذا الدور المريخ السوداني.

وستلعب مواجهة الذهاب بملعب 5 جويلية، على أن تلعب مقابلة العودة بالعاصمة السودانية الخرطوم.

والمتأهل من هذه المواجهة سيواجه الفائز في لقاء النجم الساحلي ضد الرجاء البيضاوي، وستلعب مواجهة الذهاب بتونس أو المغرب على أن تلعب مواجهة العودة بملعب 5 جويلية.

القرعة كاملة:

الرجاء البيضاوي - النجم الساحلي

مولودية الجزائر- المريخ السوداني

الأهلي السعودي- الوصل الإماراتي

الهلال السعودي- الإتحاد السكندري.