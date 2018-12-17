"الجوية الجزائرية " تشرح سبب إرتفاع أسعار رحلاتها نحو الجنوب و تفر تخفيضات بـ 50 بالمئة

إستفادت الوكالات السياحية، من تخفيضات بـ50 بالمائة في أسعار التذاكر باتجاه الجنوب وذلك من أجل الترويج للسياحة بها حسب ما أفادت به الجوية الجزائرية في بيان لها .

وسمح ذلك حسب المصدر ذاته بأن تكتمل 90 بالمئة من الحجوزات نحو الجنوب .

و ذكرت الجوية الجزائرية انها عززت برنامج الرحلات نحو الجنوب بخط “الجزائر – - تمنراست-عين قزام”.

وأضافت أن أسعار التذاكر نحو الجنوب، مدروسة وتتحكم فيها عوامل عدة كبعد المسافة والمناخ كالعواصف الرملية التي تأثر على محركات الطائرات.

مشيرة إلى أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن المسافة بين “الجزائر و بشار” أبعد من الجزائر فرنسا ،مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار .