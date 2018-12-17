الحكومة تغري مصدري المنتجات الفلاحية بإمتيازات جديدة

تنوي الحكومة تقديم مزيد من الإغراءات و الإمتيازات لصالح المستثمرين بهدف تشجيعهم على تصدير منتجاتهم الى الخارج

و أكد بيان لوزارة التجارة اليوم الإثنين، ان لقاء وطني مخصص لدراسة ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات سيتم عقده غدا الثلاثاء .

وسيشارك ضمن الملتقى ممثلو كل القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، و400 متعامل اقتصادي في مجال التصدير.

و سيتناول اللقاء موضوع تصدير المنتوجات الفلاحية والإجراءات المتخذة من أجل ترقيتها، والإمكانيات المتاحة وتحديات التصدير.

كالتنسيق مع وزارة الأشغال العمومية والنقل قصد التكفل بالقضايا المرتبطة باللوجيستيك، لتسهيل عمليات الشحن والنقل الدولي للبضائع المصدرة.

وكانت الحكومة قد أقرت “مكافأة مالية” للمصدرين خارج قطاع المحروقات، يُقدمها الصندوق الخاص لترقية الصادرات.

شفت الحكومة، اليوم الإثنين، عن تقديم تسهيلات لمصدري المنتجات الزراعية نحو الخارج.

وذلك عن طريق مرافقة المؤسسات الجزائرية، على المستوى الدولي لتبسيط الإجراءات التنظيمية لترقية الصادرات.