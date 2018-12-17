أسعار النفط تتجاوز الستين دولار

إستقر سعر خام "برنت" أعلى 60 دولارًا خلال تعاملات اليوم بينما ارتفع ​الخام الأميركي​ بنسبة طفيفة لكنه ظل دون مستوى 52 دولارًا، في ظل مخاوف بشأن الإمدادات، لكن الأسعار تلقت دعمًا بعد تراجع منصات التنقيب الأميركية إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف أكتوبر الماضي

واستقرت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم فيفري عند 60.77 دولار للبرميل، في تمام الساعة 14:16 زوالا.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي ت بنسبة هامشية 0.12% إلى 51.26 دولار للبرميل