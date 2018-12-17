“عطّال” يُثير الدهشة في فرنسا!

يُواصل الدولي الجزائري، يوسف عطّال صناعة الحدث في فرنسا، بفضل مُستوياته الخارقة للعادة مع “نيس”، والتي كان آخرها أمام “سانت إيتيان”.

وأشادت “فرانس فوتبول” كثيرا بخريج مدرسة “بارادو”، مُعتبرة بأنه أفضل لاعبي فريقه دون أي مُنازع، في سيناريو يتكرر كل أسبوع.

وأبدت الأسبوعية الفرنسية دهشتها من المؤهلات الكبيرة لمدافع “مُحاربي الصحراء”، وقدرته على صناعة الفارق هجوميا بشكل دائم على الرواق الأيمن.

ولم تكن “فرانس فوتبول” الوحيدة مدحت إبن “واضية”، بل إن جريدة “ليكيب” هي الأخرى إختارته نجم الجولة الماضية لليغ 1.