قد نبدأ عملية جديدة في سوريا بأي لحظة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن تركيا قد تبدأ عملية عسكرية جديدة في سوريا في أي لحظة، مضيفاً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد بإيجابية على خطط تركيا القيام بعملية شرقي نهر الفرات.

وأدلى أردوغان بذلك خلال كلمة في إقليم قونية. وقال أردوغان: “الآن جاء الدور على شرق الفرات وعلى الذين يحمون الإرهابيين أن يتخلوا عن ذلك”.

وتابع الرئيس التركي قائلاً: “سنمشط الأراضي السورية شبراً شبراً حتى تحييد آخر إرهابي في المنطقة”.

وقال أردوغان: “قتل الأسد مليون إنسان واستقبل بلدنا قرابة أربعة ملايين سوري، في الوقت الذي تحولت فيه القضية السورية إلى وسيلة للمكائد التي حيكت ضدّنا خلال السنوات الأخيرة”.

وبالنسبة للموقف الأمريكي، أوضح أردوغان: “قلت لترامب إذا لم ينسحب الإرهابيون إلى شرق الفرات فسوف ندفعهم نحن إلى الانسحاب، لأنهم مصدر إزعاج بالنسبة لنا”.

وأضاف الرئيس التركي: “الرئيس الأمريكي رد بإيجابية على عمليتنا شرقي الفرات”، لافتاً إلى أن “بلاده شريك إستراتيجي مع الولايات المتحدة، فينبغي على واشنطن أن تقوم بما يلزم”.

وقال أردوغان الأسبوع الماضي، إن القوات التركية ستبدأ عملية جديدة عبر الحدود ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية، شرقي نهر الفرات في شمال سوريا.