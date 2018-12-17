مؤسسة مشتركة لإنتاج السيارات بباتنة

تم ،اليوم الإثنين بالجزائر التوقيع على عقد شراكة بين المؤسسة الجزائرية "غلوبال غروب" و المجمع الكوري الجنوبي "هيونداي موتورز" لإنجاز مصنع لإنتاج الشاحنات والحافلات بباتنة.

و تم الإمضاء على العقد من قبل الرئيس المدير العام لمجمع "غلوبال غروب"، حسان عرباوي، و ممثل "هيونداي موتورز"، دونهو شوا، على هامش أشغال الدورة الخامسة لمنتدى الأعمال الجزائري الكوري الجنوبي تحت الرئاسة المشتركة لرئيس الوزراء أحمد أويحيى ونظيره الكوري الجنوبي لي ناك يون الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر من 16 إلى 18 ديسمبر.

و في تصريح للصحافة، قال الأمين العام لمجمع "غلوبال غروب"، محمد طاهر بوضياف، أن المصنع سيدخل حيز الخدمة مع نهاية 2019، موضحا أن المشروع يتعلق بصناعة الشاحنات والحافلات و ليس التركيب و أنه الأول من نوعه في إفريقيا.

و تقدر قيمة عقد الشراكة، المتمخض عن اتفاق بين الطرفين بداية 2018، أكثر من 100 مليون دولار.

وسيسمح المصنع بخلق 5.000 منصب عمل مباشر و غير مباشر على الأقل و بنسبة إدماج وطني يقارب 40 بالمائة مع إنطلاق المشروع مع إمكانية أن تصل ما بين 50 إلى 60 بالمائة خلال السنتين أو ثلاث سنوات بعد إطلاقه، يضيف نفس المسؤول.

و حسب التوقعات، يطمح الشريكان لإنتاج "في القريب العاجل" ما يقارب 40.000 وحدة من الشاحنات و الحافلات سنويا.

و يتواجد المجمع الكوري الجنوبي "هيونداي موتورز" بالجزائر من قبل في مجال تركيب السيارات السياحية خصوصا.

للذكر، تندرج زيارة الوزير الأول الكوري الجنوبي في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر وجمهورية كوريا اللتان يربطهما