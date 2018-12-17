الاحتجاجات تدخل يومها التاسع: لجنة مشتركة بين إدارة الحجار والعمال لبحث الحلول

يواصل قرابة الـ600 عامل و لليوم التاسع على التوالي، شل الإنتاج على مستوى المنطقة الحارة لمركب الحجار في عنابة، في حركة احتجاجية تكلف قلعة الحديد و الصلب خسائر كبيرة حسب ما أكده الأمين العام لنقابة مؤسسة سيدار رياض جمعي في تصريح لـTSAعربي.

في السياق كشف رياض جمعي بأن ادار مركب الحجار وافقت على تشكيل لجنة مشتركة بينها وبين العمال المحتجين في إطار تقريب الرؤى والاستماع لمطالب عمال عقود ما قبل التشغيل الذين يرفضون توقيف الاضراب عن العمال منذ الأحد الفارط 9 ديسمبر. حيث يواصل المحتجين لحد الساعة شل الإنتاج على مستوى المنطقة الحارة من المركب، فيما استهلت المنطقة الباردة عملها بشكل عادي.

وحسب ما أكدته مصادر من إدارة المركب لـ TSAعربي، فان محاولة التهدئة مع العمال تأتي بعد اعلان الإدارة لحالة الإستنفار على مستوي جميع وحداتها من أجل البحث عن مخرج للأزمة، التي باتت تشكل خطرا كبيرا على المكاسب المالية للمركب.

للإشارة فقد كانت الحركة الاحتجاجية للعمال قد شهدت أمس الأحد حالة من الاستنفار بعد اقدام احد العمال على محاولة الانتحار من مكان عال بالفرن العالي رقم 2، احتجاجا على رفض إدارة المركب، وعلى رأسهم المدير العام شمس الدين معطى الله، الاستجابة إلى مطلب المحتجين، الذي يدعو إلى إنهاء تعامل الإدارة بالعقود المؤقتة و استبدالها بعقود دائمة.