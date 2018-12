قرعة دوري الأبطال.. محرز في مواجهة بن طالب ومباريات مثيرة بين الكبار

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا التي جرت اليوم الإثنين لحساب الدور الثمن نهائي في مدينة “نيون” السويسرية عن مباريات مثيرة.

وستكون المباراة الأولى بين “شالك” الألماني الذي يلعب له “بن طالب” و “مانشستر سيتي” بقيادة “رياض محرز” في مباراة أوروبية بنكهة جزائرية.

والمباراة الثانية ستجمع بين “أتليتكو مدريد” و “جوفنتوس”، والمباراة الثالثة “مانشستر يونايتد” ضد “باريس سان جيرمان”.

المباراة الرابعة “توتنهام” ضد “بروسيا دورتموند” و المباراة الخامسة “ليون” ضد “برشلونة”.

المباراة السادسة “روما” ضد “بورتو”، المباراة السابعة “أجاكس” ضد “ريال مدريد”، والمباراة الثامنة بين “ليفربول” و “بايرن ميونيخ”.

Spectacular. The round of 16 draw ?



Most exciting tie? #UCLdraw pic.twitter.com/ZjUBmvLwVl