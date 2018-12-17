زطشي يساند مصر لتنظيم "كان2019"

أعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، عن مساندته مصر لإستضافة نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 بدلا من جنوب إفريقيا.

وقال زطشي، للإذاعة الجزائرية "بصراحة لدي ميل لتفضيل إقامة كأس أمم إفريقيا بمصر، بسبب العوامل التقليدية المعروفة كقرب الجغرافيا والمناخ، لكن إذا فازت جنوب أفريقيا بشرف التنظيم فسنتعامل مع الموضوع بواقعية ودون تغيير في الأهداف".

وتتنافس مصر مع جنوب أفريقيا على خلافة الكاميرون التي جردها الاتحاد الأفريقي (كاف) من تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا، لدواع تنظيمية وأمنية.

وأكد زطشي، أن "المنتخب الجزائري سيضبط برنامجه الإعدادي بعد التعرف على هوية البلد الذي سيخلف الكاميرون".