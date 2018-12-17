أعوان الشبابيك وراء العراقيل الإدارية

كشف المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة و رئيس المرصد الوطني للمرفق العام عبد الحق سايحي ، لدى استضافته اليوم الاثنين في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى ، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قامت برقمنة أكثر من 100مليون وثيقة للحالة المدنية.

ورغم كل المجهودات المبذولة في مجال عصرنة الإدارة، أقر المتحدث بوجود نقائص وعراقيل إدارية لازالت تؤرق المواطن في معاملاته اليومية بشكل لافت ، تحديدا في مشكل أعوان الشبابيك الذين هم بحاجة إلى تكوين لأنهم يتكفلون بالاتصال الأول مع المواطن، ضف إلى ذلك عدم اهتمام الإدارة بالتعريف بخدماتها مقترحا هنا تنظيم أبواب مفتوحة دوريا ومركزية القرار التي لازالت تطرح إشكالا كبيرا مع العجز المسجل في التنظيم.